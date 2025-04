Palmi, un bambino crocifisso disegnato su una delle Tre Croci a Sant’Elia. Ranuccio: “serve l’autorizzazione per fare questi gesti” | INTERVISTA

StrettoWeb

Il giorno di Pasqua, le Tre Croci sul Monte S. Elia a Palmi, sono state dipinte con un murale nero. “Questo episodio ha acceso nelle ultime ore un dibattito e in tanti ci siamo interrogati sul significato di quella rappresentazione che, indubbiamente, è apparsa potente. Che si tratti di un richiamo ad una storia di malasanità, di un monito sull’orrore di Gaza o semplicemente di una estemporanea e personalissima espressione del writer, il punto è che i luoghi pubblici non possono essere oggetto di iniziative di questo genere senza alcuna autorizzazione, anche quando si tratta di messaggi nobili”, è quanto afferma il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

“Per questo motivo, nelle prossime ore il monumento al Calvario, che ha un significato profondo nella storia e nella cultura della nostra Città, verrà ripristinato e tinteggiato di bianco. Per dare concretezza a questa idea e per lanciare da Palmi un messaggio di pace, nei mesi scorsi ho commissionato un murale che presenteremo presto alla nostra Comunità“, conclude Ranuccio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.