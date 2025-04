Pallanuoto, la SSD UniMe continua a vincere e rinsalda il terzo posto

StrettoWeb

Continua a vincere la SSD UniMe che, a domicilio, supera per 16-11 la Villa Aurelia e consolida la terza piazza del Girone 4 di Serie di pallanuoto maschile. Gli universitari si rendono protagonisti di una prestazione di grande sostanza e determinazione e mettono la gara in discesa già nel primo quarto, quando segnano per 4 volte e mantengono la porta inviolata, per poi allungare negli altri parziali d gioco, segnando 4 volte per tempo e portando a casa la vittoria senza difficoltà. Altri 3 punti importanti per la truppa allenata da Coach Misiti che, in questo modo, consolida la terza posizione e tiene a distanza il San Mauro Nuoto (vittorioso di misura in casa del Circolo Villani Prisco per 9-8).

Un successo che, tra l’altro, permette a Giacoppo e compagni di rimanere a stretto contatto con e prime due posizioni della classifica, dove non mancano ancora una volta le sorprese: l’Ortigia Academy vince in casa con la Copral Waterpolo (10-7) e si avvicina alla capolista Nuoto 2000 Napoli, fermata sul pari nel derby partenopeo con la Cesport Italia (9-9) ed adesso avanti solo d 1 rispetto ai siracusani e di 4 rispetto agli universitari.

Dopo la pausa, la SSD UniMe tornerà a giocare in trasferta in quel di Napoli: il 26 aprile, alle ore 12.00, i grigio-azzurri saranno di scena alla Scandone di Napoli, ospiti della Cesport Italia. All’andata terminò 13-7 per i messinesi ma la vasca partenopea è sempre un “campo” caldo e, quindi, gli universitari dovranno affrontare il match con la massima attenzione. fari puntati anche sul match interessantissimo tra San Mauro Nuoto e l’Ortigia Academy e sull’incontro tra la Nuoto 2000 Napoli e la Basilicata Nuoto 2000.

Classifica dopo il sedicesimo turno

Nuoto 2000 Napoli: 36 Ortigia Academy: 35 SSD UniMe: 32 San Mauro Nuoto: 28 Copral Waterpolo: 23 Roma Waterpolo e Cesport Italia: 17 Villa Aurelia SC e Basilicata Nuoto 2000: 10 Circolo Villani S. Prisco: 9

