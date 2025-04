Pallanuoto, Smile Cosenza vince il match clou e sale in vetta alla classifica

StrettoWeb

“Abbiamo disputato la partita quasi perfetta. L’abbiamo preparata esattamente così in settimana, lavorando su alcuni dettagli e soprattutto abbiamo voluto riscattare il risultato dell’andata che ci aveva lasciato amarezza e frustrazione”. Non usa mezzi termini il mister della Smile Cosenza, Gianmarco Manna. La squadra cosentina vince il match clou del campionato di Pallanuoto serie C maschile e sale in vetta alla classifica. 16-10 il risultato finale contro Triscelon Etna. 3-2, 4-3, 7-2, 2-3 i quattro parziali.

“Abbiamo vinto meritatamente una grande partita con un’ottima squadra, ben allenata. Ancor di più valorizza la nostra prestazione”, ha aggiunto Manna. “Veramente molto bene, ringrazio i ragazzi per la prestazione e soprattutto ringrazio il nostro pubblico perché giocare in questa cornice è veramente uno spettacolo. Grazie a tutti”, le sue parole a fine gara. Grande soddisfazione ovviamente è stata espressa da tutta la dirigenza rossoblù per un risultato che va nella direzione giusta e verso gli obiettivi di inizio campionato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.