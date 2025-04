Pallanuoto, Smile Cosenza impegnata a Palermo con il Cus

StrettoWeb

“Sin dalla prima giornata di campionato abbiamo giocato con la stessa voglia, grinta e determinazione, e sappiamo che per raggiungere determinati obbiettivi dobbiamo affrontare ogni partita come fosse una finale”. Lui è Vincenzo Mastrangelo, portiere della Smile Cosenza. E commenta la gara di pallanuoto maschile serie C prevista per sabato alle 13,30 a Palermo contro Il Cus.

“Come ci ha detto il mister più volte non dobbiamo e soprattutto non possiamo sottovalutare nessuno, siamo pronti per sabato e non aspettiamo altro che scendere in acqua”, le sue parole. L’ambiente è carico a dovere. La squadra di mister Gianmarco Manna sta regalando ottime prestazioni, risultati ed apprezzamenti.

