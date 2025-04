Palermo, non basta il solito Pohjanpalo: i rosanero fanno resuscitare il Bari, ma pesa una discussa decisione arbitrale

StrettoWeb

Sempre lui. Verrebbe da dire: solo lui. Ma nel calcio si gioca in 11 e una persona da sola, neanche la più forte, nel calcio può fare la differenza. Da quando è arrivato, Joel Pohjanpalo ha sicuramente contribuito a tenere in vita il Palermo, che se lotta ancora per i playoff – tuttavia obiettivo minimo – è soprattutto per merito suo. Anche oggi, a Bari, c’è il suo zampino nel gol dell’1-1, ma alla fine a spuntarla è la squadra pugliese, che vince di misura, torna a farlo dopo quasi due mesi e si avvicina proprio ai rosanero.

Dopo due belle vittorie, invece, il Palermo frena di nuovo e la posizione playoff rimane in bilico. I punti sono 45, ma le altre dovranno giocare e c’è il rischio che la compagine di Dionisi possa di nuovo uscire dalla griglia, quando mancano poche giornate al termine. Tornando alla partita, al vantaggio di Maggiore in avvio risponde proprio l’attaccante ex Venezia, al 18′, ma il gol decisivo è di Simic all’89’.

Senza che possa rappresentare un alibi per un Palermo spento nella ripresa, c’è da evidenziare – tuttavia – il grave errore in occasione di un gol annullato a Pojhanpalo a ridosso dell’intervallo. Gol di testa dell’attaccante, annullato però per un presunto fallo di Magnani su Radunovic. Dalle immagini sembrerebbe però che il portiere sia caduto per un trattenuta di Obaretin, più che per l’intervento di Magnani. Insomma: o rigore per il Palermo o gol da convalidare. Di certo, la partita avrebbe potuto prendere un’altra piega.

Risultati Serie B 33ª Giornata

Venerdì 11 aprile

Ore 20.30

Bari-Palermo 2-1

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Carrarese-Catanzaro

Cosenza-Brescia

Reggiana-Pisa

Salernitana-Sudtirol

Ore 17.15

Sampdoria-Cittadella

Ore 19.30

Modena-Sassuolo

Domenica 13 aprile

Ore 15.00

Cesena-Frosinone

Cremonese-Juve Stabia

Ore 17.15

Mantova-Spezia

Classifica Serie B

Sassuolo 72 Pisa 63 Spezia 58 Cremonese 52 Juve Stabia 49 Catanzaro 47 Palermo 45* Bari 44* Cesena 43 Modena 41 Carrarese 37 Frosinone 37 Mantova 36 Sudtirol 35 Cittadella 35 Brescia 34 Reggiana 32 Sampdoria 32 Salernitana 30 Cosenza 26 (-4)

*una partita in più

Prossimo turno Serie B, 34ª giornata

Lunedì 21 aprile

Ore 12.30

Sudtirol-Bari

Ore 15.00

Brescia-Reggiana

Cittadella-Salernitana

Juve Stabia-Sampdoria

Mantova-Catanzaro

Palermo-Carrarese

Sassuolo-Frosinone

Spezia-Cosenza

Ore 17.30

Modena-Cesena

Ore 20.30

Pisa-Cremonese

