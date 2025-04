Palermo: evasione di tre detenuti stranieri dal carcere minorile, tutti catturati in serata

StrettoWeb

Tre detenuti minorenni sono scappati dal carcere Malaspina di Palermo, riusciti ad eludere la sorveglianza e a riacquistare, almeno per qualche ora, la libertà. Due dei tre ragazzi evasi sono stati arrestati poco dopo al termine di una vera e propria caccia all’uomo. Per ore un elicottero ha sorvolato la città per aiutare gli investigatori a rintracciare i giovani stranieri. Il primo a tornare dietro le sbarre è stato un detenuto della Costa d’Avorio, che è stato individuato dalla polizia poco dopo-

Il secondo ad essere fermato è un marocchino che aveva cercato rifugio nel quartiere popolare di Ballarò. Il terzo detenuto evaso, originario della Tunisia, è stato catturato in serata in corso Tukory.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.