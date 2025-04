Palermo, ennesima aggressione agli operatori del 118

StrettoWeb

“Lancio l’ennesimo messaggio di condanna per le aggressioni che vedono ancora una volta coinvolti gli operatori del 118 a Palermo, teatro di più episodi in pochi giorni. E’ più che legittima la loro preoccupazione e la richiesta di misure efficaci per garantire sicurezza e protezione durante il servizio“. Lo afferma Il presidente della Seus 118 in Sicilia, Riccardo Castro, dopo “la grave aggressione di ieri a Palermo”.

“E’ inaccettabile – aggiunge – che gli autisti soccorritori, che dedicano la loro vita a salvare altre vite, siano vittime di aggressioni. La loro professione richiede coraggio, empatia e dedizione. Meritano il nostro rispetto e la nostra gratitudine. Garantire la loro sicurezza e protezione, deve essere la priorità affinché possano continuare a svolgere un lavoro vitale senza paura di essere aggrediti”. “Come è noto – ricorda Castro – la Seus sta facendo tutto ciò che è nella propria possibilità per proteggere i propri dipendenti, come la campagna di sensibilizzazione, l’interlocuzione con la Prefettura per tutte le possibili azioni da intraprendere a tutela degli operatori del 118. Abbiamo avviato con l’ufficio legale l’iter dei procedimenti penali costituendoci parte civile e denunciando gli aggressori per aver provocato l’interruzione di pubblico servizio. Vogliamo garantire la salvaguardia e la tutela dei nostri angeli del soccorso“.

