Palermo, concluso il corso di preparazione ai colloqui per l’assunzione nelle Aziende Ferroviarie

Con la consegna dell’Attestato di Frequenza, rilasciato da ex Istruttori del Gruppo Ferrovie dello Stato oggi Pensionati, il Segretario Nazionale Diego Giordano ed il Segretario Regionale Cosimo Babuscia hanno chiuso in un piacevole incontro, il primo corso di Preparazione ai Colloqui che sarà molto utile ai nostri giovani che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro ferroviario. Come ormai noto, in questi ultimi anni numerose imprese ferroviarie private si sono affiancate alle Ferrovie dello Stato, nella mobilità passeggeri e trasporto merci come, ad esempio, Italo nell’alta velocità o le regionali nel Trasporto Pubblico Locale: lombarde, venete, pugliesi del Lazio; come altre nel settore del trasporto delle merci sia nazionali che internazionali.

Queste Società/Aziende offrono varie opportunità professionali, che oltre a varie figure amministrative, si estendono ai Tecnici del Settore Manutenzione Rotabili, delle Linea Ferroviaria ed Elettrica; ma anche di Macchinisti, Capitreno ed Assistenti alla Clientela o Capi Stazione o Gestori Commerciali. Tutti gli aspiranti vengono assunti attraverso un avviso pubblico, generalmente digitale, su piattaforme proprie delle Società Ferroviarie, al termine di una serie di test e colloquio.

Un recente monitoraggio effettuato, ha rilevato che proprio nella rispondenza ai test o nella partecipazione alle selezioni del percorso selettivo dei colloqui, insistono alcune difficoltà che seppure di non notevole entità hanno precluso a molti giovani, la possibilità a proseguire nella successiva fase per la aspirata assunzione in azienda.

Da questo è nata la iniziativa del Sindacato Fast Pensionati di impegnare proprie risorse per preparare i nostri giovani ad affrontare il colloquio di selezione con più appropriate specifiche conoscenze, utili a fornire una eventuale maggiore sicurezza emotiva. Il corso sarà a breve ripetuto con altri giovani aspiranti che per ogni informazione potranno rivolgersi alla nostra Segreteria Regionale in Reggio Calabria.

