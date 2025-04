Otto gol e tre punti, il Palermo batte il Sassuolo e omaggia Sara Campanella | CLASSIFICA

StrettoWeb

Tre punti pesanti arrivati per il Palermo con tanto di goleada al Sassuolo che sente odore di Serie A e potrebbe già festeggiare davanti ai propri tifosi nel prossimo turno. A proposito di tifosi, quelli del Palermo dedicano un sentito striscione alla memoria di Sara Campanella. Prima della gara, la giovane ragazza siciliana vittima di femminicidio, è stata ricordata anche dalla società rosanero.

Il presidente Mirri ha accolto la famiglia Campanella e ha deposto un mazzo di fiori in un seggiolino rosa dedicato a tutte le donne che sarebbero dovute essere alla partita, per tifare la propria squadra del cuore, ma non ci sono più.

Palermo-Sassuolo: la cronaca del match

Dopo un inizio di partita privo di grandi emozioni, il Palermo sblocca la gara al 18′: angolo di Blin e colpo di testa di Pohjanpalo che firma il vantaggio dei siciliani. Sette minuti dopo i rosanero raddoppiano: ripartenza veloce di Segre, palla dentro dalla destra, Pohjanpalo prova a intervenire ma è Toljan l’ultimo a toccare la sfera infilandola nella propria porta. Al 45+1 arriva il tris siciliano: ancora sviluppi di un corner, sforbiciata di Pohjanpalo, inizialmente respinta, poi da terra l’ex Venezia batte Moldovan per il 3-0.

Nella ripresa i rosanero calano il tris: palla dall’out mancino per Pohjanpalo che controlla e si appoggia su Segre che dal limite dell’area non sbaglia e cala il poker. Passivo molto pesante per il Sassuolo che in 2 minuti trova i gol di Pierini e Moro che spaventano il “Barbera”. Ci pensa, all’81’, il solito Pohjanpalo per la tripletta personale a rimettere in ghiaccio la gara. In ghiaccio sì, ma non ancora chiusa: all’84’ Obiang accorcia ancora le distanze. Ma la rimonta emiliana non si concretizza: la gara finisce 5-3.

Risultati Serie B 32ª Giornata

Venerdì 4 aprile

Ore 20.30

Reggiana-Cremonese 1-2

Sabato 5 aprile

Ore 15.00

Brescia-Mantova 1-2

Cittadella-Carrarese 0-0

Frosinone-Cosenza 2-2

Sudtirol-Cesena 1-1

Ore 17.15

Pisa-Modena 1-2

Ore 19.30

Juve Stabia-Salernitana 1-0

Domenica 6 aprile

Ore 15.00

Catanzaro-Bari 3-3

Palermo-Sassuolo 5-3

Ore 17.15

Spezia-Sampdoria

Classifica Serie B

Sassuolo 72 Pisa 63 Spezia 55* Cremonese 52 Juve Stabia 49 Catanzaro 47 Palermo 45 Cesena 43 Bari 41 Modena 41 Carrarese 37 Frosinone 37 Mantova 36 Sudtirol 35 Cittadella 35 Brescia 34 Sampdoria 32* Reggiana 32 Salernitana 30 Cosenza 26 (-4)

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie B, 33ª giornata

Venerdì 11 aprile

Ore 20.30

Bari-Palermo

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Carrarese-Catanzaro

Cosenza-Brescia

Reggiana-Pisa

Salernitana-Sudtirol

Ore 17.15

Sampdoria-Cittadella

Ore 19.30

Modena-Sassuolo

Domenica 13 aprile

Ore 15.00

Cesena-Frosinone

Cremonese-Juve Stabia

Ore 17.15

Mantova-Spezia

