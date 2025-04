Palermo, asportata cisti ovarica di 20 chili: intervento record all’ospedale Ingrassia

StrettoWeb

Si era presentata al pronto soccorso dell’Ospedale Ingrassia di Palermo lamentando forti dolori addominali. Gli esami hanno subito evidenziato la presenza di una voluminosa massa. La donna di 56 anni è stata tempestivamente ricoverata nella Unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia con diagnosi di cisti ovarica. Operata d’urgenza dall’equipe guidata dal direttore della Uoc, Laura Giambanco, in anestesia spinale con la paziente sveglia, è stata asportata alla donna una cisti di 30 centimetri, di quasi 20 chili. In sala operatoria, erano presenti anche i ginecologi Bruno Pinzello e Fabiana Falsone; gli anestesisti Luisa Granata e Roberta D’Attilo, l’ostetrico Salvo Casamento, l’infermiera Roberta Gnoffo e l’operatore socio sanitario, Rosy Ammirata. “La paziente è in ottime condizioni di salute – ha spiegato Giambanco – dopo il normale decorso post operatorio è stata già dimessa“.

