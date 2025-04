Palermo, 57enne aggredito e rapinato per un Rolex da 10 mila euro

StrettoWeb

Un gruppo di ragazzi ha bloccato, picchiato e rapinato un uomo di 57 anni in via Libertà a Palermo. Alla vittima è stato rubato un orologio Rolex da 10 mila euro. L’aggressione è avvenuta all’altezza di via Messina. L’uomo ha cercato di difendersi ma è stato malmenato. Dopo la rapina è stato accompagnato all’ospedale Villa Sofia. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

