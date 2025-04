L’On. Cannizzaro ospite in diretta a Coffee Break su La7: oggi alle 9:40 l’intervento in studio

StrettoWeb

Questa mattina, martedì 8 aprile, a partire dalle ore 9:40, l’On. Francesco Cannizzaro sarà ospite in studio a Coffee Break, il talk del mattino in onda su La7. Un’occasione importante per discutere temi di attualità politica, economia e società, con analisi, approfondimenti e confronto in diretta nazionale. L’intervento sarà trasmesso in diretta dagli studi di La7 e potrà essere seguito anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

