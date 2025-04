Oltre la crisi di Conte, oltre il muro del Monza: il Napoli vince e aggancia l’Inter | CLASSIFICA

StrettoWeb

La gestione estiva del caso Osimhen, il mercato di gennaio ‘povero’ e la gestione di Kvara. Tre indizi che fanno la classica ‘prova’. E quando c’è di mezzo Antonio Conte, la situazione non resta mai sotto il tappeto. Mal di pancia, crisi, pre-annuncio. Date allo sfogo di Conte le connotazioni che preferite ma l’allenatore salentino ha iniziato ad agitare lo spettro di un addio a fine stagione. De Laurentiis gli ha consigliato di attendere e riflettere. L’idillio è già finito? Mancano ancora 5 partite al termine della stagione e il Napoli è in piena corsa Scudetto, distrarsi oggi sarebbe un peccato.

Anche perchè pure il Monza, ultima in classifica, con un passo e mezzo in Serie B, rischia di essere un ostacolo complicato. I brianzoli resistono per 72 minuti, il Napoli attacca ma non sfonda, un’occasione di Castrovilli riesce anche a spaventare gli azzurri. Poi il solito McTominay a sblocca la gara e leva le castagne dal fuoco. Gol vittoria che porta il Napoli alla pari con l’Inter impegnata nel difficile campo di Bologna.

Cinque gare per lo Scudetto, 5 gare per capire se Conte sarà ancora l’allenatore del Napoli anche l’anno prossimo. Juventus e Milan attendono interessate.

Risultati 33ª Giornata Serie A

Sabato 19 aprile

Ore 15:00

Lecce-Como 0-3

Ore 18:00

Monza-Napoli

Ore 20:45

Roma-Verona

Domenica 20 aprile

Ore 15:00

Empoli-Venezia

Ore 18:00

Bologna-Inter

Ore 20:45

Milan-Atalanta

Lunedì 21 aprile

Ore 12:30

Torino-Udinese

Ore 15:00

Cagliari-Fiorentina

Ore 18:00

Genoa-Lazio

Ore 20:45

Parma-Juventus

Classifica Serie A

Inter 71 Napoli 71* Atalanta 61 Juventus 59 Bologna 57 Lazio 56 Roma 54 Fiorentina 53 Milan 51 Torino 40 Udinese 40 Genoa 39 Como 39* Verona 32 Cagliari 30 Parma 28 Lecce 26* Empoli 24 Venezia 24 Monza 15*

Una partita in più

Programma 34ª Giornata Serie A

Venerdì 25 aprile

Ore 20:45

Atalanta-Lecce

Sabato 26 aprile

Ore 15:00

Como-Genoa

Ore 18:00

Inter-Roma

Ore 20:45

Lazio-Parma

Domenica 27 aprile

Ore 12:30

Venezia-Milan

Ore 15:00

Fiorentina-Empoli

Ore 18:00

Juventus-Monza

Ore 20:45

Napoli-Torino

Lunedì 28 aprile

Ore 18:30

Udinese-Bologna

Ore 20:45

Verona-Cagliari

