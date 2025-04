Occhiuto a Valencia per il Congresso del Ppe: “famiglia popolare pronta a sfide future”

StrettoWeb

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parteciperà oggi e domani, nelle sue qualità di vice segretario nazionale di Forza Italia e di membro del Comitato delle Regioni, al Congresso del Partito popolare europeo, in corso a Valencia. L’assise del Ppe coinvolgerà nel corso della due giorni 800 delegati e 1.200 ospiti provenienti da 40 Paesi. Previsti gli interventi del presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, del presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, del vice premier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani – che presenterà e illustrerà una risoluzione su competitività e industria -, e di 15 capi di Stato o di governo. Forza Italia, da decenni attore protagonista all’interno del Ppe, con il presidente Silvio Berlusconi che ha contribuito a radicare e far crescere questa realtà, parteciperà al Congresso con una numerosa delegazione e sosterrà, come annunciato dal partito, la ricandidatura di Manfred Weber alla guida del Ppe.

La soddisfazione di Occhiuto

“Sono onorato di prendere parte ai lavori del Congresso del Partito popolare europeo, la più grande e prestigiosa famiglia politica del nostro Continente”, afferma il presidente Roberto Occhiuto. “L’Europa si appresta a vivere anni complicati, e dovrà misurarsi con sfide globali sempre più complesse. Conflitti internazionali, nuovi equilibri geopolitici, dazi, immigrazione, sviluppo economico, transizione green, l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. Sono molteplici e tutti pregnanti i temi che dovremo affrontare nel prossimo futuro, e il Ppe avrà un ruolo determinante per approcciarsi in modo corretto a queste sfide epocali. Lo faremo con la forza della nostra storia, della tradizione popolare, e con il consenso che questa famiglia politica continua a riscuotere tra i cittadini europei”, sottolinea Occhiuto.

