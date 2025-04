Nutella dà il buongiorno al Sud: dall’alba su Capo Colonna ai tetti dorati di Ragusa

StrettoWeb

Nutella® celebra ancora una volta l’unicità del nostro Paese con “Nutella® Buongiorno”, la nuova limited edition dedicata ai paesaggi italiani avvolti dalla luce dell’alba. Una collezione speciale che, da aprile 2025, ci invita a riscoprire la meraviglia che ci circonda ogni giorno, trasformando l’ordinario in straordinario. Realizzata in collaborazione con ENIT S.p.A., la limited edition “Nutella® Buongiorno” nasce con l’obiettivo di valorizzare le bellezze d’Italia, dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesaggi colorati: ogni vasetto è uno scorcio d’Italia all’alba, quel momento magico in cui ogni cosa sembra sospesa e perfetta. Nutella® ed ENIT mettono in risalto luoghi iconici e scorci meno conosciuti d’Italia che, nella luce del primo mattino, si trasformano in autentiche meraviglie da vivere a colazione.

Nutella® accompagna da sempre i risvegli degli italiani con il suo gusto inconfondibile, reso ancor più speciale se vissuto all’alba, accanto a un pane tipico della tradizione regionale. È proprio questa ricchezza – di luoghi, persone e sapori – a rendere l’Italia così affascinante e variegata: dai panorami più celebri ai borghi nascosti, dai volti che raccontano storie diverse ai pani regionali che rappresentano le mille sfumature del nostro territorio. La collezione è infatti composta da 21 vasetti in edizione limitata, ciascuno dedicato a una regione italiana.

Le immagini raffigurano paesaggi noti e angoli inaspettati, invitando il consumatore a compiere un viaggio sensoriale e culturale lungo tutta la Penisola. Ogni vasetto si distingue per un design coinvolgente che cattura le sfumature dell’alba, mentre sul retro un QR code consente di accedere a una landing page dedicata, con interessanti informazioni e curiosità per approfondire la conoscenza delle località italiane protagoniste della campagna. A completare l’esperienza, ogni confezione suggerisce l’abbinamento perfetto con un pane tipico regionale, per esaltare il piacere della colazione e celebrare un buongiorno tutto italiano.

I luoghi rappresentati dai vasetti sono:

1. Abruzzo: Costa dei Trabocchi

2. Alto Adige: Alpe di Siusi

3. Basilicata: Castelmezzano

4. Calabria: Capo Colonna

5. Campania: Castello Aragonese d’Ischia

6. Emilia-Romagna: Lido di Spina

7. Friuli Venezia Giulia: Lago Inferiore di Fusine

8. Lazio: Tempio di Giove Anxur di Terracina

9. Liguria: Riomaggiore

10. Lombardia: Varenna

11. Marche: Urbino

12. Molise: Termoli

13. Piemonte: Risaie di Novara

14. Puglia: Punta Palascìa

15. Sardegna: Tavolara

16. Sicilia: Ragusa

17. Toscana: San Gusmè

18. Trentino: Lago San Pellegrino

19. Umbria: Piani di Castelluccio

20. Valle d’Aosta: Parco Nazionale Gran Paradiso

21. Veneto: Cinque Torri

