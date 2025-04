Nuovo ospedale di Catanzaro, Occhiuto rassicura: “le risorse ci sono”

StrettoWeb

Si è svolta ieri pomeriggio in Cittadella una riunione operativa alla presenza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, del vicepresidente della Giunta Filippo Pietropaolo, dei consiglieri regionali Antonio Montuoro e Antonello Talerico, per fare il punto sul programma per la realizzazione del nuovo ospedale di Catanzaro. Durante l’incontro, è scritto in una nota, “il presidente Occhiuto ha rassicurato, carte alla mano, sulla disponibilità di risorse per la realizzazione dell’ospedale. Il presidente ha ribadito con chiarezza che non vi è alcun problema di copertura economica: sono confermati i 170 milioni di euro previsti dall’articolo 20, ai quali si aggiungono 40 milioni destinati all’adeguamento dell’ospedale ‘Pugliese’, 25 milioni per l’adeguamento del Policlinico universitario e ulteriori 87 milioni di euro già messi a disposizione da Inail”.

Occhiuto, prosegue la nota, ha inoltre comunicato di “avere già acquisito la disponibilità dell’Inail ad incrementare questo finanziamento, in maniera da garantire la realizzazione del nuovo ospedale anche solo con i fondi dell’Istituto, reimpiegando le altre risorse disponibili per realizzare ulteriori interventi sulle strutture sanitarie della città“. “Fugato quindi ogni dubbio sulla disponibilità delle risorse – è scritto nella nota – l’unico nodo ancora aperto riguarda la localizzazione del nuovo ospedale. Nonostante abbia pieni poteri decisionali, il presidente Occhiuto, per correttezza e senso istituzionale, ha ribadito l’intenzione di confrontarsi anche con l’Amministrazione comunale di Catanzaro prima di procedere con una decisione definitiva“.

Una riunione, conclude la nota, “definita da tutti i partecipanti estremamente positiva e costruttiva, che ha permesso di fare chiarezza: i fondi per la realizzazione del nuovo ospedale ci sono, nulla è cambiato, e le notizie circa presunte mancanze di risorse o trasferimenti di fondi sono del tutto infondate“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.