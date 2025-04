IC “Catanoso-De Gasperi-San Sperato-Cardeto”: installato depuratore d’acqua

StrettoWeb

Il Rotary Sud Parallelo 38 presieduto dall’Avv. Monica Falcomatà è stato promotore di un’iniziativa presso l’Istituto Comprensivo Catanoso-De Gasperi-San Sperato-Cardeto con un service che sposa la campagna “plastic free” e la divulgazione della cultura del rispetto dell’ambiente. In linea con le indicazioni del Rotary International e del distretto 2102 in tema di ambiente è stato installato presso la scuola di Cannavò un depuratore d’acqua, un importante iniziativa che permetterà agli studenti di utilizzare borracce personali per il consumo di acqua durante le ore scolastiche, evitando così il ricorso a bottigliette di plastica usa e getta.

Questo nuovo sistema di erogazione garantirà acqua potabile di alta qualità, contribuendo non solo al benessere degli studenti ma anche alla tutela dell’ambiente. Il gesto di donare questo importantissimo impianto per l’erogazione dell’acqua potabile ha suscitato vivo apprezzamento dal Dirigente Marco Geria e dall’assessore all’istruzione Anna Briante. Seguiranno altre iniziative, la magia del Rotary che non smette mai di stupire.

