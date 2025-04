Nuovi ospedali in Calabria, in Cittadella incontro con Occhiuto, Ferro e Canaparo

StrettoWeb

Qualche settimana fa il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è stato nominato – in seguito a decisioni del Consiglio dei ministri e del Dipartimento della Protezione Civile – commissario delegato per l’attuazione degli interventi riguardanti il sistema degli ospedali regionali. A seguito di questa nomina, lo scorso 4 aprile – dopo una specifica richiesta dello stesso governatore all’esecutivo nazionale – il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha inoltre firmato un’ordinanza per affidare alla Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell’Interno lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture relativi alla realizzazione dei nuovi ospedali in Calabria. Il direttore di questa Struttura, il prefetto Paolo Canaparo, lunedì 14 aprile sarà a Catanzaro.

Tavolo tecnico

Alle ore 11.30 – presso il dodicesimo piano della Cittadella regionale – si terrà una conferenza stampa del presidente Roberto Occhiuto, del sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, e del prefetto Canaparo.

A seguire si riunirà un tavolo tecnico (non aperto alla stampa) – al quale prenderanno parte i prefetti della Calabria, i questori, i comandanti regionali e provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la Dia, i sindacati, e le associazioni datoriali – sui temi che riguardano l’ordinanza della Protezione Civile e dunque la costruzione dei nuovi nosocomi nella nostra Regione.

