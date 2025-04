Nuova Pallacanestro Marsala: superata Caltanissetta, sarà ancora Serie C

StrettoWeb

La Nuova Pallacanestro Marsala si assicura la certezza della partecipazione alla Serie C 2025-26 con una grande prestazione nell’ultima giornata della stagione regolare che porta alla vittoria sulla Invicta Caltanissetta per 86-63. I due punti conquistati contro i nisseni sono infatti valsi l’aggancio al nono posto in classifica, posizione che vale automaticamente la permanenza nella categoria senza passare per i Playout previsti dal decimo al tredicesimo posto.

“E’ un traguardo certamente importante quello di aver centrato la salvezza diretta, considerando che siamo la squadra più giovane del campionato e che per molti dei componenti è stata la prima stagione da protagonisti in questa categoria. Abbiamo sofferto un po’ all’inizio dell’anno, quando la squadra doveva ancora amalgamarsi per bene, poi abbiamo inanellato una serie di sette vittorie consecutive e siamo stati in corsa per i playoff, mentre nel finale la fatica accumulata e qualche sconfitta immeritata ci ha fatto soffrire. Sapevamo comunque già che con una squadra così “verde” la minore esperienza si sarebbe potuta far sentire, ma i ragazzi hanno saputo reggere la pressione e giocare con impegno fino alla fine, in particolare i più giovani. Siamo particolarmente soddisfatti inoltre perché quest’anno abbiamo fatto esordire in Serie C tanti under cresciuti in casa e questo ci riempie d’orgoglio perché le nuove leve sono la nostra forza“, commenta il presidente e coach Giuseppe Grillo.

L’incontro prende subito una piega favorevole alla NPM, che nel primo quarto apre con una schiacciata di Miculis e colpisce due volte con Donato ed una tripla di Farruggia: dopo due minuti e mezzo di gioco si viaggia già sul 12-0. Gli ospiti si sbloccano con capitan Zarbo e si portano a -8 con Milosavljevic dalla lunetta e Urosevic, ma i padroni di casa rispondono con una tripla di Tartamella, due volte con Niang e con Linares chiudono la prima frazione su un netto 27-9. Debutta in Serie C Samuele Mercogliano, classe 2008, capitano dell’Under 17 Eccellenza della NPM.

Nella seconda frazione i lilybetani partono forte con la tripla di Gentile che vale il +21. Lo imita poco dopo Farruggia che colpisce ancora dai 6,75 rispondendo immediatamente ad una tripla di Chornohritskyi, mentre Stankovic va in striscia e con Tartamella porta la NPM al massimo vantaggio di +22 a metà quarto. Il nisseno Milosavljevic con la sua stazza impensierisce sotto canestro e colpisce anche da tre, ma con Niang e Farruggia che fa 2/2 dalla lunetta sullo scadere si va al riposo lungo sul 44-25.

Nel terzo periodo Grillo dà il via alle rotazioni. In avvio Urosevic e Milosavljevic per l’Invicta provano a ricicure lo strappo, ma le triple di Abrignani e Gentile tengono a distanza di sicurezza i nisseni insieme ai punti di Farruggia dal campo e di Tartamella che dalla lunetta non perdona. Nel finale di tempo Linares e Donato fissano il punteggio sul 65-45.

Nell’ultimo quarto la NPM affida ai propri giovani il compito di portare a casa l’importante risultato. Apre il tempo il centro di Linares che vale il +20, gli ospiti iniziano a provare il contrattacco dalla lunga distanza e vanno a segno tre volte di fila con Zarbo, Daniele Richiusa e Curcuruto. Tartamella dispensa assist per un quintetto composto per 4/5 da under 19.

Vanno dunque a canestro Gerardi e nel finale a colpire sono anche i due “capitanini” di casa: Samuele Mercogliano, classe 2008 e capitano della Under 17 Eccellenza, e due volte Matteo Angileri, classe 2006, anche lui capitano della Under 19 NPM. Gli ultimi minuti di questo campionato 2024-25 si concludono con un quintetto tutto “under” formato da Abrignani, Gerardi, Linares, Angileri e Mercogliano. Termina 86-63.

Tabellino Nuova Pallacanestro Marsala – Invicta 93cento Caltanissetta 86-63

Parziali: 27-9, 17-16, 21-20, 21-18.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 13, Miculis 8, Angileri 4, Abrignani 5, Donato 6, Linares 8, Gentile 6, Mercogliano 3, Stankovic 11, Gerardi 2, Tartamella 10, Niang 10. All. Grillo G.

Invicta 93cento Caltanissetta: Milosavljevic 19, Chornohritskyi 5, Urosevic 13, Russo, Zarbo 12, Richiusa D. 5, Raia, Curcuruto 5, Colombo, Richiusa F. 4. All. Spena G.

Arbitri: Cappello C. e Sguali G. di Porto Empedocle (AG)

