Nuoto, medaglia di bronzo per Daniel Lico

StrettoWeb

È medaglia di bronzo per Daniel Lico! Ai suoi primi Criteria Nazionali Giovanili, l’atleta dell’Arvalia Nuoto Lamezia, classe 2011, è riuscito a conquistare un meritatissimo terzo posto nella gara dei 100m Farfalla, fermando il cronometro a 58.50. Un risultato straordinario per il giovane agonista della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, impegnato in questi giorni, con ben 5 gare, nella kermesse di caratura nazionale nello Stadio del Nuoto di Riccione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.