Novità a Reggio Calabria: nasce il percorso “Bike Park”, accessibile a tutti: di che si tratta

In un mondo dove tablet e smartphone tengono sempre più spesso i bambini incollati agli schermi, nasce un’iniziativa che ha il sapore della libertà, della terra e del vento in faccia: il Bike Park M5D Group. Un progetto no profit, nato dal cuore e dalla determinazione di chi crede ancora nella semplicità delle cose vere. Grazie al terreno messo gratuitamente a disposizione da Antonino Quattrone, e al lavoro instancabile di Diego Quattrone, prende vita un percorso gimkana accessibile a tutti, pensato per far muovere i bambini, farli divertire e soprattutto farli staccare – anche solo per un po’ – dalla prigione digitale dei dispositivi elettronici.

Dove? Su un terreno privato, sistemato con passione, braccia e fatica, proprio perché, al momento, il Comune non è ancora riuscito a fornire un’area pubblica per una struttura simile. Ma lo spirito è quello giusto e siamo certi che in futuro le istituzioni sapranno dare il loro contributo. Obiettivo? Far tornare i bambini protagonisti della loro infanzia, lontani dalle sedie e vicini alla natura.

“Un grazie speciale – si legge nella nota degli ideatori – va a chi ha creduto fin dall’inizio che fosse possibile. A Diego Quattrone, che ha messo mani, cuore e anima in questo progetto. Alla sua passione, alla sua visione. E un grazie pieno di stima a Luana Quattrone di Cicli Jiriti, per il supporto instancabile, per ogni sorriso regalato ai bimbi, per ogni bici messa a disposizione con amore. Un grazie che abbraccia anche le Guardie Faunistiche, che hanno prestato il loro tempo per rendere questo spazio pulito e sicuro. E grazie a tutte le realtà del M5D Group – Multiservice 5D, Phone Hub, Tecno Lab, e GraficUp – che con spirito di squadra hanno dato una mano concreta, dalle grafiche ai video, per far conoscere questo piccolo grande sogno”.

Vuoi dare una mano? Ogni aiuto è ben accetto:

Opere murarie per migliorare la struttura

Gadget, giochi e cotillons per rallegrare l’area

Materiale per realizzare spogliatoi e toilette

Donazioni volontarie per acquistare tutto ciò che serve

Ma attenzione: Astenersi affaristi! Questo progetto è e resterà gratuito per tutti. È una cosa comune, e come tale va rispettata e manutenuta con tutto il cuore e lo zelo possibile. Chi dona, dona per amore. Chi partecipa, partecipa per costruire. Vuoi saperne di più, partecipare o dare una mano? Contattaci o vieni a trovarci direttamente sul posto: il parco è sempre aperto a tutti, gratuito e pronto ad accogliere nuovi piccoli campioni!”, si chiude la nota.

