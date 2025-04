Nominato il nuovo direttivo Regionale AAIITO | NOMI

StrettoWeb

In sede di Congresso regionale AAIITO, Associazione allergologi immunologi italiani territoriali e ospedalieri, è stato nominato il nuovo direttivo di cui fa parte, in qualità di Coordinatore, l’allergologa Grazia Palermo, insieme a Ilenia Molinaro (coordinatore associato), Rosa Fasano (segretario), Teresa Franco, Roberta Mussari, Mara Giancotta e Celeste Gigliotti.

Alla Dottoressa Grazia Palermo sono giunti i complimenti e gli auguri di buon lavoro da parte del Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra: “giusto riconoscimento ad una professionista apprezzata in città, il cui valore è indubbiamente riconosciuto dai colleghi che l’hanno scelta come Coordinatore del direttivo regionale dell’organismo che associa gli allergologi e immunologi italiani. Saprà certamente contraddistinguersi per competenza e capacità relazionali in questo ruolo di responsabilità e di rappresentanza. Buon lavoro a lei ed al nuovo direttivo che si è costituito nei giorni scorsi”.

