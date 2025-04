Nissa, il presidente Giovannone: “promozione in C? Reggina e Siracusa…” | VIDEO

StrettoWeb

“Mi voglio complimentare con i 350 tifosi che sono andati fino a Reggio Calabria per tifare Nissa, è stato bellissimo, vi voglio bene“. Sono le parole espresse in un video social da Luca Giovannone, presidente della Nissa, al termine della partita che ha visto i siciliani sconfitti dalla Reggina. Il patron del club siculo si è complimentato con i tanti tifosi che hanno colorato e animato il settore ospiti del “Granillo”, in modo pacifico e sportivo. A proposito di sportività, il presidente Giovannone ha poi rivolto i complimenti alla Reggina e al Siracusa, divise da 1 solo punto in classifica e che daranno vita a una serrata lotta promozione nelle ultime giornate rimaste.

“Siracusa e Reggina hanno dimostrato di essere nettamente più forti delle altre, meritano la classifica che hanno e meritano entrambe di andare in serie C“, ha dichiarato il presidente auspicando che, nella prossima stagione, anche il Nissa possa costruire una squadra di vertice. Intanto, domani “stipendio in anticipo per tutti. Siamo una società modello“, conclude il presidente.

