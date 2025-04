Nino Romano Volley, 3 punti contro Catania ma niente Playoff

StrettoWeb

Anche nella giornata che fa dire addio ai residui sogni di raggiungere i Playoff, la Romano conquista la vittoria ai danni della B&G SportPassion Teams Volley Catania squadra che, malgrado questa sconfitta, può ancora sperare nella salvezza da conquistare vincendo contro l’UniMe nell’ultima giornata di campionato che vedrà la diretta concorrente della Pallavolo Oliveri rispettare il suo turno di riposo.

La Romano si presenta a Catania senza granchè da chiedere a questo campionato: il terzo posto è ormai garantito da tempo e l’accesso ai play off, dopo la sconfitta nel turno precedente contro Zafferana, è solo una pura illusione. Discorso molto più complicato per la squadra della professoressa Ina Baldi, ancora con speranze di salvezza e che deve affrontare questo match con diverse assenze rispetto alla gara di andata: Guerrero, Spina, Barbagallo e Titola indisponibili, la Baldi schiera Marinho in regia con Grasso opposto, Aliffi e Wanausek posto 4. Sciacca e Arnaud al centro; libero la numero 7 Nicotra.

Mister Maccotta risponde con la sua formazione tipo, per cui: Fleres e Musicò in diagonale opposta, Bertè e Maccotta a banda, Puglisi e Pino al centro con capitan Cuzzocrea libero.

La squadra ospite parte lenta e costringe il suo allenatore a chiamare entrambi i suoi time out a disposizione nel giro di 2 punti (12-8 il primo, 14-8 il secondo) ma le cose sembrano non apportare i benefici che si aspettavano. La Teams Catania, guidate da una sublime Marinho in regia, riesce a tenere testa alla formazione mamertina, tenuta a galla da una splendida Alice Maccotta che riesce ad essere in ogni dove in difesa e a conquistare punti praticamente ad ogni attacco. La svolta del set arriva sul 19-17 per le padroni di casa, quando, per la Nino Romano, Impellizzeri sostituisce la Musicò al servizio la quale martella dai 9 metri il pacchetto ricettivo avversario già apparso in difficoltà nei punti precedenti ma che adesso salta completamente. La numero 10 milazzese porta la sua squadra fino al 19-22 dandole la tranquillità necessaria per far proprio il parziale con il risultato di 22-25 grazie ad un ultimo attacco, manco a dirlo, della solita Maccotta.

Nel secondo parziale Impellizzeri si è guadagnato il posto da titolare sempre al posto di Musicò ma è ancora la ricezione catanese a dare una grossa mano d’aiuto alle RomaNine le quali, con Alice Maccotta in battuta, si porta sul 3-10. Sembra un discorso chiuso e le ragazze del presidente Lo Duca si rilassano eccessivamente consentendo alle avversarie di rifarsi sotto. Questa volta a non funzionare è la ricezione milazzese che subisce due break importanti: il primo dalla Wanausek, che porta la Teams Volley Catania dal 5-12 al 10-12, il secondo della Marinho ha ancora più dell’incredibile visto che la fortissima palleggiatrice etnea comincia a battere sul risultato di 12-16 e finisce con la sua squadra avanti 21-17, praticamente 10 battute consecutive che hanno trovato a dir poco impreparata la retroguardia milazzese. Quando l’ennesima ricezione sbagliata, questa volta di Bertè, concede alle catanesi ben 4 set ball, tutto sembra già deciso se non fosse che la Fleres decide di mettere in fila 3 aces consecutivi, riportando la sua squadra al in parità sul 24-24. Da questo momento in poi le squadra vanno a braccetto fino all’errore in attacco di Grasso del 27-29 che consegna il parziale alle RomaNine.

Nel terzo gioco si assiste nuovamente alla storia già vista nel primo con la Romano in difficoltà e che si trova sotto 6-3 e sono ancora le ricezioni delle due squadre a mostrare grosse pecche che consentono, prima all’una e poi all’altra squadra di andare avanti.

Fino al 13 pari la partita è in equilibrio ma da questo momento la Romano imprime una netta accelerazione sfruttando le continue amnesie del pacchetto ricettivo avversario, arrivando fino al 15-23 (4 gli aces della Bertè in questa fase) alla fina, l’MVP del match, Alice Maccotta, mette a terra il punto del 18-25 consegnando set e partita alla propria squadra.

Le dichiarazioni post partita di coach Maccotta raccontano quanto brutta sia stata questa partita: “Una partita brutta, giocata sugli errori in ricezione, punto! Riuscire a tirare su una partita sempre sotto non è cosa semplice e le ragazze sono state brave ma ripeto che è stata una partita inficiata da questo rendimento scarsissimo di entrambe le squadre in ricezione. La Marinho è di un livello assoluto e non può stare in serie C, credo sia la migliore palleggiatrice presente in questi campionati. Una palleggiatrice eccezionale. Adesso dobbiamo finire con l’orgoglio di aver fatto un buon campionato, con difficoltà, un bel pizzico di sfortuna ma abbiamo espresso un bel gioco, non siamo una squadra che demerita”.

La giovane Ginevra Pino: “È stato abbastanza complicato vincere questa partita ma abbiamo mostrato quella tenacia che ci ha portato a vincere e a recuperare sia nel primo che nel secondo set. Spero di vincere l’ultima partita perché dopo le belle emozioni che abbiamo regalato al nostro pubblico, sarebbe perfetto chiudere con una vittoria, anche per riscattarci della sconfitta dell’andata contro Santa Teresa”.

