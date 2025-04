‘Ndrangheta, il consiglio dei ministri scioglie due comuni in Calabria

StrettoWeb

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto lo scioglimento dei Comuni di Casabona e di Badolato, in Calabria, per presunti condizionamenti da parte della ‘ndrangheta. Entrambe le Amministrazioni locali erano state coinvolte in inchieste che avevano portato all’arresto dei rispettivi sindaci, Francesco Seminario e Giuseppe Nicola Parretta.

Il Cdm ha deciso anche lo scioglimento del Comune di Caserta per condizionamenti della criminalità organizzata. La stessa misura è stata presa per il comune di Aprilia, nel Lazio.

