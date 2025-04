La nave Vespucci arriva in Calabria: “un’occasione unica per conoscere una meraviglia italiana”

StrettoWeb

“L’arrivo in Calabria della Nave Scuola Amerigo Vespucci, annunciata dal presidente Roberto Occhiuto, è un’occasione unica per i cittadini calabresi, soprattutto per i più giovani, di conoscere da vicino questa meraviglia italiana, vera ambasciatrice della nostra identità nazionale nel mondo“. E’ quanto afferma Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno in relazione alle tappe calabresi del tour nel Mediterraneo della storica nave della Marina Militare.

“Dopo aver completato il suo straordinario tour mondiale voluto dal ministro della Difesa Guido Crosetto – aggiunge Ferro – la Vespucci torna a solcare i mari italiani portando con sé l’esperienza di un viaggio che nei cinque continenti che ha saputo unire culture, raccontare l’Italia oltre i confini, e rafforzare legami di amicizia e collaborazione con i popoli di tutto il mondo. La Vespucci non è solo una nave: è una straordinaria espressione della maestria, della bellezza e dello spirito italiano. A bordo si respira l’impegno di chi lavora con dedizione, l’orgoglio della tradizione navale italiana, e la visione di una Nazione che guarda al futuro avendo radici ben salde nella sua storia. Grazie al presidente Occhiuto e al ministro Crosetto per aver voluto regalare questa grande emozione alla Calabria”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.