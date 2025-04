La Nave Amerigo Vespucci arriva a Crotone: le info sul tour. Cambia il piano in segno di lutto

StrettoWeb

La Nave Amerigo Vespucci sarà a Crotone domani, 23 aprile, e ripartirà il 24 mattina. In segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco, la bandiera resterà issata a mezz’asta e non si terrà la cerimonia di benvenuto. Il Capitano di Vascello Giuseppe Lai Comandante di Nave Amerigo Vespucci riceverà a bordo le autorità civili e militari.

Si tratta di: il Presidente Regione Calabria dott. Roberto Occhiuto; il Prefetto di Crotone dott.ssa Franca Ferraro; il Procuratore della Repubblica di Crotone dott. Domenico Guarascio; il Capitano di Vascello Mario Lauria, in rappresentanza del Comandante Interregionale Marittimo Sud, Ammiraglio di Squadra Vincenzo Montanaro; il Presidente Provincia di Crotone dott. Sergio Ferrari; il Sindaco di Crotone dott. Vincenzo Voce; il Presidente Autorità di Sistema Portuale di Crotone Ammiraglio Ispettore Andrea Agostinelli; il Questore Di Crotone dott. Renato Panvino.

L’organizzazione del Tour Vespucci comunica che, “tenuto conto dell’impossibilità di riprogrammare in altra data le visite già prenotate a favore della popolazione, nella giornata di domani mercoledì 23 aprile a Crotone, ottava tappa del Tour Mediterraneo, Nave Amerigo Vespucci sarà comunque visitabile per tutti coloro che si sono prenotati”.

Ingresso

l’ingresso avverrà dal varco n. 1 del Molo Giunti del Terminal Crociere (via Miscello da Ripe)

l’ingresso nell’area del Porto sarà consentito dalle ore 8.30 al fine di poter salire a bordo per le ore 9.00 circa al termine della salita a bordo delle autorità

al varco di ingresso del porto domani mattina sarà presente l’ufficio stampa per il controllo accrediti e per eventuali indicazioni

Nave Amerigo Vespucci e l’organizzazione Tour Vespucci si uniscono al dolore per la scomparsa del Santo Padre e si associa alle parole del Ministro della Difesa Guido Crosetto: “La scomparsa di papa Francesco ci lascia tutti attoniti e sbigottiti. La famiglia della Difesa italiana, e io per primo, si stringe, con affetto e commozione, a tutta la Chiesa cattolica e a tutti i fedeli cristiani che ora stanno pregando per l’anima di un Pontefice che lascia un vuoto in ognuno di noi. Papa Francesco ha guidato, con sapienza, umanità e sacrificio, la vita della sua Chiesa e la voce del suo Magistero si è fatta sentire in tutto il Mondo. Si raccomanda a tutti i visitatori la massima sobrietà e compostezza in rispetto verso il lutto che ha colpito il mondo intero”.

L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci

L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dal Ministero della Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.

Le tappe calabresi del Tour Mediterraneo Vespucci sono rese possibili grazie al sostegno di Regione Calabria, Partner Istituzionale dell’iniziativa, e del Presidente della Regione, Roberto Occhiuto. Come indicato sul sito www.tourvespucci.it sono disponibili dei parcheggi presso il piazzale antistante lo Stadio Ezio Scida, fino a esaurimento posti. Per facilitare gli spostamenti verso l’area portuale, sarà attivo un servizio navetta dedicato, martedì 23 aprile, dalle ore 11:00 alle ore 24:00.

