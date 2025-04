Nasce la Fondazione ODCEC Reggio Calabria: ecco di cosa si occuperà

StrettoWeb

Nella serata di ieri si è tenuta l’assemblea costituente che ha sancito ufficialmente la nascita della “Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria” (Fondazione ODCEC RC), un importante passo in avanti nell’impegno dell’Ordine a favore dello sviluppo professionale, culturale e sociale del territorio. La Fondazione nasce con l’obiettivo di promuovere iniziative di formazione, ricerca, studio e divulgazione in ambito economico, giuridico e fiscale, nonché di sostenere la crescita della professione del commercialista e il sostegno ai giovani professionisti in collaborazione con il mondo accademico, le istituzioni locali, le università, il mondo imprenditoriale e la società civile nel contesto locale e nazionale.

“La creazione della Fondazione rappresenta un momento storico per il nostro Ordine – ha dichiarato il Presidente dell’ODCEC di Reggio Calabria, Stefano Maria Poeta – Vogliamo dotarci di uno strumento dinamico e innovativo, capace di interpretare le sfide del presente e del futuro con una visione ampia, aperta alla collaborazione e all’eccellenza. Sarà uno spazio aperto al dialogo, alla cultura professionale e alla costruzione di sinergie con istituzioni, imprese e mondo accademico”.

La Fondazione sarà anche promotrice di eventi culturali, seminari, pubblicazioni e progetti a carattere sociale, con uno sguardo attento alla valorizzazione delle competenze professionali e al sostegno dei giovani. Il Consiglio direttivo della Fondazione sarà composto da professionisti ed esperti del settore, scelti per garantire competenza, pluralismo e visione strategica.

L’ODCEC di Reggio Calabria invita istituzioni, colleghi e cittadini a seguire con interesse le attività della nuova Fondazione, che nei prossimi mesi presenterà il proprio piano operativo e le prime iniziative pubbliche.

