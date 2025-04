Casatiello napoletano: 3-0 all’Empoli con gli ‘scarti’ della Premier. Conte risponde all’Inter | CLASSIFICA

StrettoWeb

Quando gli ‘scarti’ sono gustosi, il casatiello è più buono. Uno dei cibi della tradizione ‘povera’ di Napoli è l’esempio perfetto di come, valorizzando ciò che si stava per buttare, si possano fare grandi cose. In cucina come in campo. E Antonio Conte è lo chef specializzato in questo. Scott McTominay, scartato dal Manchester United (8 gol) e Lukaku, scarto del Chelsea (12 gol), stendono l’Empoli e rispondono alla vittoria dell’Inter per 3-1 sul Cagliari.

Napoli-Empoli 3-0: il racconto del match

Al 10′ Lukaku lavora il pallone sulla sinistra e manda McTominay in porta, lo scozzese calcia forte dal limite dell’area e batte Vasquez per l’1-0. ‘Stappare’ subito la gara era importante e il Napoli può fare la sua partita. Occhio però all’Empoli che con Gyasi ed Esposito (che prova il super gol al volo) si rende pericoloso. Al 56′ cambia nuovamente il punteggio, ancora in favore degli azzurri. Oliveira appoggia in area per Lukaku che battezza il primo palo e batte Vasquez per il 2-0. Al 61′ il Napoli cala il tris: Lukaku mette dentro dalla sinistra, McTominay non sbaglia di testa e trova la doppietta personale. Il Napoli consolida il secondo posto e torna a -3 dall’Inter.

Risultati Serie A 32ª Giornata

Venerdì 11 aprile

Ore 20.45

Udinese-Milan 0-4

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Venezia-Monza 1-0

Ore 18.00

Inter-Cagliari 3-1

Ore 20.45

Juventus-Lecce 2-1

Domenica 13 aprile

Ore 12.30

Atalanta-Bologna 2-0

Ore 15.00

Fiorentina-Parma 0-0

Verona-Genoa 0-0

Ore 18.00

Como-Torino 1-0

Ore 20.45

Lazio-Roma 1-1

Lunedì 14 aprile

Ore 20.45

Napoli-Empoli

Classifica Serie A

Inter 71 Napoli 68 Atalanta 61 Juventus 59 Bologna 57 Lazio 56 Roma 54 Fiorentina 53 Milan 51 Torino 40 Udinese 40 Genoa 39 Como 36 Verona 32 Cagliari 30 Parma 28 Lecce 26 Empoli 24 Venezia 24 Monza 15

Programma 33ª Giornata Serie A

Sabato 19 aprile

Ore 15:00

Lecce-Como

Ore 18:00

Monza-Napoli

Ore 20:45

Roma-Verona

Domenica 20 aprile

Ore 15:00

Empoli-Venezia

Ore 18:00

Bologna-Inter

Ore 20:45

Milan-Atalanta

Lunedì 21 aprile

Ore 12:30

Torino-Udinese

Ore 15:00

Cagliari-Fiorentina

Ore 18:00

Genoa-Lazio

Ore 20:45

Parma-Juventus

