Musk al congresso della Lega: “spero zero dazi in futuro”

Elon Musk interviene al congresso della Lega, in corso a Firenze. Il numero uno di X sta parlando in videocollegamento. Ad annunciarlo sul palco è stato Matteo Salvini che ha chiesto alla platea un applauso. “Spero che gli Usa e Europa riescano a realizzare una partnership molto stretta, c’è già un’alleanza ma spero sia più stretta e forte. E riguardo ai dazi ci sposteremo in una situazione di zero dazi nel futuro, verso una zona di libero scambio“. E’ quanto ha detto Elon Musk.

“Vediamo un aumento enorme nel numero di attacchi in Italia e in Europa, i media cercano di ridurre il numero di attacchi terroristici ma l’uccisione di persone è sempre più frequente e alla fine in Europa vedremo attacchi di massa, massacri di massa. Se guardiamo il trend è questo. Questo porterà ad un vero e proprio massacro in Europa. I vostri amici, le vostre famiglie, saranno tutti a rischio, i numeri parlano chiaro”, rimarca Elon Musk.

