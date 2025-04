Museo di Storia Naturale dello Stretto, modificato l’avviso e il termine di scadenza delle istanze per la Commissione

StrettoWeb

A seguito di revisione, con determina dirigenziale n. 3046 di ieri, lunedì 7 aprile 2025, è stato rettificato l’Avviso pubblico per la selezione e la nomina di sei componenti della Commissione Scientifica del Museo di Storia Naturale dello Stretto di Messina nell’Area del Mediterraneo – Polo di Messina. Pertanto il termine per la presentazione delle istanze è stato prorogato alle ore 24,00 di mercoledì 23 aprile 2025. La rettifica e la proroga dei termini riguardano solo ed esclusivamente la procedura per la nomina della Commissione Scientifica (CS) e non quella per il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS), la cui scadenza per la presentazione delle istanze rimane invariata alle ore 24 di giovedì 17 aprile 2025.

Modalità di partecipazione

Gli interessati possono far pervenire l’istanza di partecipazione, utilizzando il modello di cui all’allegato A, indirizzata a Comune di Messina, Dipartimento Servizi alla Persona, al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.messina.it, indicando in oggetto, per la CS: “Istanza per selezione e nomina di n. 6 componenti della Commissione Scientifica (CS) del Museo di Storia Naturale dello Stretto di Messina”; e per il CTS: “Istanza per selezione e nomina di n. 6 componenti del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Museo di Storia Naturale dello Stretto di Messina”.

Alla domanda devono essere allegati, pena esclusione: a) curriculum vitae, debitamente datato e firmato, contenente i titoli accademici, esperienziali, scientifici e didattici, e il consenso al trattamento dei dati; b) fotocopia del documento d’identità, in corso di validità.

