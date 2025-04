Morto Papa Francesco, chi sarà il nuovo Pontefice? E se fosse siciliano?

StrettoWeb

Con la morte di Papa Francesco, il Collegio dei Cardinali si prepara ora ad avviare le procedure per l’elezione del suo successore. Come previsto dalle norme canoniche, i cardinali avranno tra i 15 e i 20 giorni per organizzare il Conclave, che si svolgerà, come da tradizione, nella Cappella Sistina. Attualmente, il Collegio Cardinalizio conta 252 membri, di cui 138 con meno di 80 anni: sono loro gli elettori che avranno il compito di scegliere il nuovo Vescovo di Roma.

Tra coloro che deciderà il nuovo Pontefice o che può diventare Papa c’è anche un siciliano. Il Cardinale Baldassare Reina dal 6 aprile 2024 amministratore apostolico di Ostia, dal 6 ottobre 2024 vicario generale per la diocesi di Roma e dal 25 ottobre 2024 arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano. L’11 gennaio 2025 è stato nominato membro del Dicastero per il clero. Insomma, c’è anche un siciliano che può diventare Papa.

