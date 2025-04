Morto l’ex sindaco di Catanzaro Michele Traversa, pioggia di solidarietà

StrettoWeb

Relativamente alla morte di Michele Traversa, ex sindaco di Catanzaro, sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore. Traversa era stato sindaco dal 2011 al 2012 ed era esponente del Movimento Sociale Italiano, era stato consigliere comunale di Catanzaro dal 1985 al 1990, consigliere e assessore regionale di Alleanza Nazionale dal 1995 al 1999, commissario provinciale di Alleanza Nazionale e presidente della provincia di Catanzaro dal 1999, poi rieletto nel 2004.

Scomparsa di Michele Traversa: il cordoglio del Presidente del presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco

“Il Consiglio comunale di Catanzaro esprime i propri sentimenti di sincero e profondo cordoglio per la scomparsa di Michele Traversa, già sindaco del Capoluogo e protagonista indiscusso della storia politica cittadina, da lui vissuta e scritta anche quando chiamato ad altri incarichi istituzionali, regionali e nazionali”. E’ quanto afferma in una nota Gianmichele Bosco, presidente del Consiglio comunale.

“Traversa ha amato con slancio e generosità Catanzaro, dandone sempre prova concreta, con scelte e azioni. Un impegno, il suo, che ha lasciato tracce tangibili di cui la città deve essergli grata oggi, nel momento in cui ne piange la scomparsa, e in futuro, per onorarne la memoria”.

“È stato un generoso in politica, senza mai risparmiarsi, perché le sue qualità anche e soprattutto umane, lo spingevano a interpretare sempre in spirito di servizio per l’interesse comune gli incarichi a cui era chiamato. Il Consiglio comunale gli rivolge il suo ultimo e deferente saluto, ricordando l’eredità preziosa che l’esperienza di Michele Traversa lascia alla Città tutta”.

Scomparsa Traversa, il cordoglio dell’on. Mangialavori: “tutta la Calabria oggi perde qualcosa”

“Con la scomparsa di Michele Traversa, non soltanto Catanzaro ma tutta la Calabria perde qualcosa. Con lui se ne va un uomo delle istituzioni, un calabrese fiero che ha saputo ricoprire ruoli diversi sempre con rettitudine ed orgoglio, oltre che con spiccate capacità. Chi ha iniziato a fare politica negli anni Duemila, o anche prima, ed ha avuto la fortuna di incontrarlo sul proprio percorso, non potrà non conservare con sé il ricordo di una persona per bene, una grande figura politica che oggi mancherà a tutti noi. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze”. Lo dichiara in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera, on. Giuseppe Mangialavori.

Il cordoglio di di FDIRC per la scomparsa di Michele Traversa

“Il Coordinamento di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, abbruna le sue bandiere in segno di lutto per la scomparsa dell’On. Michele Traversa, storico e carismatico esponente della destra calabrese. Traversa è stato protagonista appassionato di tantissime battaglie politiche, sociali e sindacali a difesa della sua comunità e dei suoi territori, con umiltà, competenza e dedizione”. E’ quanto afferma in una nota la Presidente del Coordinamento di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, Ersilia Cedro.



“Sempre dalla stessa parte, prima nel MSI e poi in AN e PDL, Traversa ha ricoperto le più importanti cariche istituzionali nella sua città e nella regione. Consigliere comunale di Catanzaro dal 1985 al 1990; consigliere regionale e apprezzatissimo assessore al Turismo dal 1995 al 1999; Presidente della Provincia, dove ha lasciato una importante eredità soprattutto nel campo delle opere pubbliche, dal 1999 al 2008, anno in cui viene eletto Deputato; nel 2011 è Sindaco della sua città”.

“La sua grande passione era il sindacalismo: è stato ai vertici regionali e nazionali prima della Cisnal e, successivamente, dell’UGL, di cui è stato Vicesegretario generale. I dirigenti e i militanti di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, si associano al dolore della comunità della destra catanzarese ed esprimono alla famiglia i sentimenti di profondo cordoglio per questa grave perdita”.

Cordoglio dell’Aba Catanzaro per la scomparsa di Michele Traversa

L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’on. Michele Traversa. A sintetizzare il pensiero dell’Aba del capoluogo sono le parole del direttore, Virgilio Piccari: “La notizia mi addolora personalmente. L’uomo Michele Traversa, ancor prima che il politico e l’amministratore pubblico capace che è stato, mancherà terribilmente alla nostra città e alla Calabria tutta. Sarebbe inutile ricordare qui il ricco contribuito offerto alla comunità locale e all’arte per Catanzaro e tutta la regione, la testimonianza del suo lavoro rimane esempio quotidiano a cui guardare con ammirazione. Alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari giungano quindi i più sinceri sentimenti di cordoglio e l’ideale abbraccio dell’intera comunità dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro“.

