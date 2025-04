Morte Papa Francesco, la Serie A si ferma: ufficializzate le date dei recuperi

StrettoWeb

La Serie A si è fermata, in segno di lutto, per la morte di Papa Francesco. Le quattro partite previste nella giornata di oggi non si disputeranno. La conferma è arrivata dalla Lega con un comunicato che ha rinviato Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus. Ufficializzate anche le date dei recuperi: le quattro partite in questione si disputeranno mercoledì 23 aprile, alle ore 18:30, tutte in contemporanea. Un cambiamento rispetto al programma iniziale che prevedeva Parma-Juventus alle 20:45.

Il motivo riguarda la Coppa Italia. Mercoledì, infatti, è prevista la semifinale di ritorno Inter-Milan che si giocherà regolarmente alle 21:00. Anche la Serie C ha ufficializzato le date dei recuperi delle gare rinviate quest’oggi: si giocherà il 23 aprile alle ore 18:00.

