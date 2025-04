Morte Papa Francesco, in Italia saranno proclamati tre giorni di lutto nazionale

StrettoWeb

Tre giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco in prossimità dei funerali in Italia. È la proposta che, secondo fonti di governo, sarà valutata dal Consiglio dei Ministri convocato per domani alle 11. Il Cdm affiderà al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, il coordinamento delle attività e di tutte le strutture impegnate in occasione dei funerali, così come avvenne nel 2005 per le esequie di Papa Giovanni Paolo II.

