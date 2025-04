Morte Papa Francesco, la data del recupero delle partite di Serie B

StrettoWeb

Calcio italiano in lutto per la morte di Papa Francesco, partite rinviate nonostante i grandi disagi causati a società e tifosi. Un problema analogo per diverse società di altre federazioni che l’hanno definita una scelta folle. Decisione ormai presa, l’intera giornata numero 34 del campionato di Serie B è stata rinviata. Con Assemblea di Lega convocata d’urgenza nel pomeriggio odierno, è stato stabilito in martedì 13 maggio la data dei recuperi.

“Assemblea di Lega Serie B convocata con carattere d’urgenza oggi per deliberare la data di recupero della totalità della 34a giornata, prerogativa come previsto dallo Sta-tuto (art. 27.1) di competenza assembleare. – si legge nella nota – Le società, tutte presenti, a larghissima maggioranza hanno deciso di recuperare la 34a giornata martedì 13 maggio, alla luce delle complicazioni logistiche per i club e per i tifosi dovute al periodo di feste e di ponti di questi giorni. Avallando così la pro-posta del Consiglio Direttivo, che si era riunito anch’esso d’urgenza oggi alle ore 15, valutando tutte le opzioni possibili.

Confermate quindi tutte le date di calendario previste, a partire dalla 35a giornata che si disputerà il prossimo venerdì 25 aprile.

In seguito a questa scelta le date Playoff e Playout verranno riprogrammate nei pros-simi giorni, allo stesso modo saranno comunicati gli orari della 34a giornata“.

