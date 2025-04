Morte Papa Francesco: il cordoglio del sindaco di Messina e dell’Amministrazione Comunale

StrettoWeb

Il Sindaco di Messina Federico Basile, la Giunta e l’intera Amministrazione Comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco, Pontefice amato e guida spirituale che ha saputo parlare al cuore del mondo con umiltà, forza e straordinaria umanità. “Con la morte di Papa Francesco – dichiara il sindaco Basile – il mondo perde una voce coraggiosa, capace di abbattere muri e costruire ponti, di stare accanto agli ultimi e di richiamare con forza i valori universali della pace, della giustizia e della fraternità. La città di Messina si stringe in un abbraccio commosso alla Chiesa universale, ricordando con gratitudine il Suo insegnamento e il Suo esempio.”

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a unirsi in un momento di raccoglimento e preghiera in memoria del Santo Padre, simbolo di speranza e di rinnovamento per l’intera umanità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.