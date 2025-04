Morte Papa Francesco, il cordoglio del sindaco di Cosenza Franz Caruso

StrettoWeb

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa del nostro Santo Padre. E’ questo un momento di grande tristezza per tutta la nostra comunità, che oggi piange, commossa, il Pontefice illuminato ed amico degli ultimi, che ha segnato il corso della storia contemporanea”. E’ quanto ha affermato il sindaco Franz Caruso appena appresa la notizia della scomparsa del Pontefice. “Ho avuto la fortuna di incontrare Papa Francesco personalmente – ha detto ancora Franz Caruso – ne ricordo lo sguardo intenso e vigile che custodirò nel cuore e nella mente. Soprattutto richiamo alla memoria, come esempio da seguire ora e sempre, il messaggio di speranza che rivolse a tutti i calabresi, circa undici anni fa, dalla piana di Sibari. In quella occasione con determinazione scomunicò i mafiosi, invitando tutti noi e, soprattutto, i giovani a perseguire il bene comune ed a lottare per un futuro migliore. Proseguire il nostro cammino di crescita sulla strada indicataci da Papa Francesco sarà il modo migliore per ricordarne l’immensità della figura esemplare nella sua semplicità ed umiltà”.

“Rinnovo i sentimenti di sincero affetto nei confronti del nostro Santo Padre – ha concluso il Primo Cittadino – a nome mio personale, dell’intera amministrazione comunale e della comunità cosentina tutta, che si stringe attorno alla Diocesi di Cosenza-Bisignano guidata dal nostro Arcivescovo, S. E. Monsignor Giovanni Checchinato”.

