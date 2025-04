Morte Papa Francesco, Alfieri: “il Santo Padre non ha sofferto”

StrettoWeb

“Il Papa non si è reso conto, sarà partito un embolo, avrà avuto un ictus ma questo lo posso dire con certezza: il Santo Padre non ha sofferto”. Lo ha detto Sergio Alfieri, coordinatore dell’equipe medica del pontefice, in una intervista al Tg1 in cui ha raccontato gli ultimi istanti di Francesco prima di morire. “Quando sono arrivato a Santa Marta era ancora vivo, aveva gli occhi aperti, l’ossigeno e una flebo, ma non era vigile. Allora ho auscultato entrambi i campi polmonari, non era un problema respiratorio: era vivo ma era in coma”, conclude Alfieri.

