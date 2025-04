Morte Papa Bergoglio, il ricordo di De Luca: “grazie Francesco per l’esempio di semplicità che ci hai donato”

StrettoWeb

“E’ tornato al Padre il Papa semplice! Non mi ha colpito soltanto la sua umiltà e la sua semplicità (quanta umanità quando reagì in modo scomposto a quella tirata del suo braccio dolorante da parte di una fedele) soprattutto mi ha colpito il suo Calvario fisico mai nascosto e mai pietoso. Francesco ha voluto dare l’ennesimo esempio del senso del dovere discendente dai ruoli ricoperti”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Fino a qualche ora prima di morire ha scelto di continuare tra la gente e per la gente. Il 5 febbraio 2022, ho incontrato Papa Francesco ed ho rinviato le dimissioni da sindaco di Messina al 14 febbraio (già avevo presentato le mie dimissioni con efficacia 31 gennaio) perché sentivo la necessità di vivere qualche istante della mia vita con il Santo Padre“, conclude De Luca.

“Non sarebbe stato uno scandalo la Sua rinuncia al cospetto delle sofferenze che ormai lo accompagnavano in ogni istante della Sua vita segnata dalla convivenza con un solo polmone. Francesco ha percorso la sua Via Crucis a modo suo con il sorriso e la sua indimenticabile semplicità. Grazie Francesco per l’encomiabile esempio di semplicità che ci hai donato”, conclude De Luca.

