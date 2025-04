Morte Graziano Fiorita, lo striscione degli ultras del Catanzaro: duro attacco alla Lega

StrettoWeb

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, che sarebbero più clamorosi della decisione già presa, Atalanta-Lecce si giocherà regolarmente quest’oggi. La gara, programmata inizialmente per venerdì sera, era stata posticipata a causa della morte di Graziano Fiorita, storico fisioterapista del Lecce, scomparso improvvisamente all’età di 38 anni. Una notizia shock per il club salentino che ha chiesto il rinvio della gara, possibilmente dopo i funerali del collaboratore. Il corpo è ancora a Brescia, in attesa di autopsia programmata lunedì. La gara sarebbe dovuta slittare oltre il weekend.

Niente da fare, la Lega ha riprogrammato la gara domenica: i salentini arriveranno oggi a Bergamo, giocheranno con la morte nel cuore una gara condizionata, per ovvi motivi, poi faranno ritorno immediato in Puglia. In una settimana di Serie A condizionata da due rinvii per la morte del Papa, la stessa ‘delicatezza’ non è stata mostrata per la morte di un ‘uomo comune’.

A ricordarlo gli ultras del Catanzaro, impegnati oggi nel big match in zona Playoff contro il Palermo, che hanno esposto uno striscione che lascia spazio a poche interpretazioni: “la morte non è uguale per tutti. Lega italiana, figli di putta**“.

