E’ morto il calabrese Franco Abruzzo: storico presidente dell’Odg lombardo, aveva 85 anni

E’ morto a 85 anni Franco Abruzzo, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia dal 1989 al 2007. Nato a Cosenza, Abruzzo ha iniziato l’attività giornalistica, dalla Calabria al Tempo e al Giornale d’Italia. Primo praticante riconosciuto d’ufficio in Italia, si è trasferito nel 1962 a Milano, dove ha iniziato a lavorare al Giorno come cronista giudiziario. Nel 1993 è passato al Sole 24 ore dove è rimasto fino alla pensione nel 2001.

Il cordoglio dell’Ordine lombardo

“L’Ordine lombardo, per diversi aspetti, risente ancora della sua impronta, soprattutto – si legge nella nota – nell’attenzione a quei colleghi più deboli, privi di diritti”. “Fondamentale è stata anche la sua attenzione alla Formazione”, con il potenziamento dell’Istituto Carlo de Martino “che ha preparato in 30 anni 682 giornalisti professionisti e si è poi trasformato in un Master dell’Università di Milano”.

