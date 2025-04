È morto Alberto Franceschini, fondò le Brigate Rosse con Renato Curcio

StrettoWeb

E’ morto a 78 anni Alberto Franceschini, fondatore delle Brigate Rosse assieme a Renato Curcio. Il decesso è avvenuto l’11 aprile scorso ma la notizia è stata diffusa oggi. Originario di Reggio Emilia, è stato condannato per numerosi atti di terrorismo, tra cui l’uccisione di due esponenti del Msi avvenuta a Padova nel giugno del 1974.

In quello stesso anno organizzò e partecipò al sequestro del giudice Mario Sossi, rapito a Genova il 18 aprile 1974. Non si conosce il motivo per il quale è stato tenuto nascosto il decesso di Franceschini per oltre 2 settimane.

