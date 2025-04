Il ministro Urso: “Salvini sta facendo benissimo al MIT con il Ponte sullo Stretto e molto altro”

StrettoWeb

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è “straordinariamente efficace“, secondo il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, che definisce così il collega di governo parlando al Cnel di un accordo per la gestione dei beni confiscati alla criminalità. “Abbiamo sicuramente un’attività estremamente importante e significativa ed efficace del ministro Piantedosi e un’altra attività estremamente importante ed efficace del ministro Matteo Salvini“, ha aggiunto poi Urso. “E quindi riteniamo – ha concluso – che sia questa attività che è positiva per quanto riguarda, per esempio, il contrasto alla criminalità e all’immigrazione clandestina, sia l’attività del ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini che ha rimesso in campo, per esempio, un’opera strategica per il nostro paese come il ponte sullo stretto di Messina debba essere portata a compimento“.

