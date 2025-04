Milazzo trionfa nel campionato Under 19 d’Eccellenza

StrettoWeb

Trionfo nel campionato Under 19 d’Eccellenza per la Svincolati Milazzo che si è classificata al primo posto del girone Sud ed ha staccato il pass per la partecipazione alle finali nazionali che si svolgeranno a Roma dal 27 Aprile al 4 Maggio. La società milazzese, alla sua terza esperienza alle nazionali, era l’unica squadra siciliana avente diritto a disputare tale torneo e adesso entra nell’olimpo del basket giovanile italiano essendo già tra le migliori sedici squadre che si giocheranno il tricolore. Un progetto vincente che ha registrato la sinergia con la Siaz Piazza Armerina.

Al Pala Milone, al termine della vittoriosa gara con Brindisi, si è svolta la premiazione presente il Presidente della Fip Sicilia, Cristina Correnti, e l’Assessore allo Sport del Comune di Milazzo, Antonio Nicosia, che si è complimentato a nome dell’amministrazione con i giovani mamertini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.