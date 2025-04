Milazzo: precipita col deltaplano, uomo salvato dalla Capitaneria di Porto

StrettoWeb

Paura a Milazzo dove un uomo, nel pomeriggio, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato in mare con un deltaplano. Grazie al pronton intervento della Capitaneria di Porto, il 59enne tedesco, si è salvato. Ma cosa è successo? L’uomo stava praticando parapendio nei pressi di Capo Milazzo, insieme ad altri piloti quando, ad un certo punto, è caduto nelle acque della cittadina in provincia di Messina.

I piloti presenti hanno immediatamente dato l’allarme e contattato la sala operativa della Guardia Costiera di Milazzo che è intervenuta immediatamente.

