Milazzo, la giunta approva delibera per la costituzione dell’Azienda speciale

StrettoWeb

Primo concreto passo per la costituzione di “Milazzo servizi”. Nella giornata odierna la giunta municipale ha approvato all’unanimità la proposta di delibera finalizzata a costituire l’azienda speciale per una migliore gestione delle attività promosse dal Comune. Un momento di svolta, come l’ha definito il sindaco Pippo Midili illustrando i contenuti e spiegando che l’obiettivo è quello “di invertire una rotta consolidata nel tempo all’interno del sistema burocratico dell’Ente Comune che trova attuazione attraverso l’esternalizzazione obbligata di ampia parte dei servizi, a volte in maniera esagerata, senza aver mai posto in essere un tentativo di vie economiche e gestionali alternative e più utili agli scopi del Comune di Milazzo”. L’esigenza di mantenere standard qualitativamente alti nell’erogazione dei servizi ai cittadini – si legge nella relazione – spinge le amministrazioni comunali a reperire risorse attraverso delle politiche mirate di gestione diversificata rispetto al passato. L’Azienda sarà rappresentata da un Cda composto da tre persone e avrà un direttore generale per la gestione operativa. Potrà accogliere, previa mobilità volontaria, anche personale comunale o diversamente reclutare soggetti esterni.

Inizialmente si occuperà di Centrale unica di committenza, servizi socio-assistenziali, riscossione dei tributi, sosta a pagamento e manutenzione e gestione del patrimonio comunale. Ma la centrale unica di committenza, così come tutti gli altri servizi posti all’interno della possibilità gestionale della Azienda speciale, potranno essere fruiti, attraverso l’istituto del consorzio, anche da altri Comuni del comprensorio. Dopo il voto dell’Esecutivo adesso si attende il parere del Collegio dei revisori dei conti. Subito dopo la delibera andrà prima l vaglio della competente commissione consiliare e poi approderà in Aula per la definitiva approvazione. Secondo le previsioni l’Agenzia dovrebbe essere operativa prima dell’estate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.