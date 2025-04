Milazzo: che soddisfazione, è promosso in Serie D

StrettoWeb

Grande soddisfazione per il Milazzo che conquista la Serie D, vincendo 1-0 in trasferta contro la Jonica nell’ultima giornata del Campionato di Eccellenza. Al termine della partita grandi festeggiamenti per i tifosi ospiti. Momenti di gioia per i calciatori di mister Angelo Bognanni e del Presidente Mauro Versaci, che ottengono un fantastico risultato riportando la città in Serie D.

Il Milazzo ha ottenuto 66 punti in campionato frutto di 19 vittorie, 9 pareggi e appena due sconfitte ottenendo una promozione che attendeva da ben 15 anni.

