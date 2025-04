Milan, segnali di ripresa: 0-2 al Venezia, ma l’Europa resta lontana | CLASSIFICA

StrettoWeb

Dopo il rotondo successo sull’Inter che è valso l’accesso in finale di Coppa Italia, il Milan vince anche in campionato superando 0-2 il Venezia. I rossoneri cancellano il ko contro l’Atalanta dell’ultimo turno con una vittoria che, per quanto fosse prevedibile sulla carta, arriva comunque contro un Venezia grintoso che sfiora il pari e si arrende solo al triplice fischio.

Il Milan inizia la gara in maniera molto aggressiva e forza una palla persa dal Venezia dalla quale nasce il gol: Jimenez serve Fofana che imbuca in area per Pulisic, l’americano a tu per tu con il portiere non può sbagliare. Il Venezia viene fuori alla distanza rischiando su qualche ripartenza dei rossoneri ma riuscendo a impensierire Maignan. I veneti trovano anche il gol con Yeboah annullato per fuorigioco di Busio nello sviluppo dell’azione. Annullato anche a Pulisic il gol dello 0-2, sempre per offside.

Nel secondo tempo gara più spezzettata, qualche infortunio e molte meno emozioni. Il Venezia prova a mettere paura a Maignan con una girata di Oristanio a lato di poco. In pieno recupero i rossoneri trovano il raddoppio: Reijnders sorprende il Venezia con un lancio lungo direttamente su calcio di punizione, Gimenez taglia sul filo del fuorigioco e batte Radu con un pallonetto.

Qualche timido segnale di risveglio dei rossoneri che con la difesa a 3 sembrano più solidi. Un equilibrio tardivo che rispecchia la rincorsa affannosa verso l’Europa: Milan a quota 54 a -5 dal 6° posto, valido per la Conference League, occupato dalla Lazio (59) e dal 5° posto, valido per l’Europa League, occupato dalla Juventus. Sono invece 6 i punti di distacco dal 4° posto, l’ultimo valido per la Champions, di proprietà del Bologna. Tutte con una gara da giocare in questo turno.

Risultati 34ª Giornata Serie A

Domenica 27 aprile

Ore 12:30

Como-Genoa 1-0

Venezia-Milan 0-2

Ore 15:00

Fiorentina-Empoli

Inter-Roma

Ore 18:00

Juventus-Monza

Ore 20:45

Atalanta-Lecce

Napoli-Torino

Lunedì 28 aprile

Ore 18:30

Udinese-Bologna

Ore 20:45

Lazio-Parma

Verona-Cagliari

Classifica Serie A

Inter 71 Napoli 71 Atalanta 64 Bologna 60 Juventus 59 Lazio 59 Roma 57 Fiorentina 56 Milan 54* Torino 43 Como 42* Udinese 40 Genoa 39* Verona 32 Parma 31 Cagliari 30 Lecce 26 Venezia 25* Empoli 25 Monza 15

* Una gara in più

Programma 35ª Giornata di Serie A

Venerdì 2 maggio

Ore 20:45

Torino-Venezia

Sabato 3 maggio

Ore 15:00

Cagliari-Udinese

Parma-Como

Ore 18:00

Lecce-Napoli

Ore 20:45

Inter-Verona

Domenica 4 maggio

Ore 12:30

Empoli-Lazio

Ore 15:00

Monza-Atalanta

Ore 18:00

Roma-Fiorentina

Ore 20:45

Bologna-Juventus

Lunedì 5 maggio

Ore 20:45

Genoa-Milan

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.