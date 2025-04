Milan, quanto sono lontani i bei tempi dell’Europa: l’Atalanta sbanca San Siro

StrettoWeb

Quanto sono distanti i bei tempi dell’Europa. Oggi quell’Europa è lontana, molto lontana. Il Milan è a -6 dall’Europa League e a -9 dalla Champions League. A cinque giornate dal termine, la situazione è sempre più complicata e la stagione sempre più negativa. Solo un miracolo permetterà ai rossoneri di qualificarsi alle competizioni europee. L’unico obiettivo concreto, oggi, è la finale di Coppa Italia, dopo l’1-1 all’andata contro l’Inter.

In merito alla gara di oggi, ennesima sconfitta. L’Atalanta, decisamente favorita, dopo aver battuto il Bologna vince un’altra partita in ottica europea. Sbancata San Siro per 0-1 con una rete di Ederson all’ora di gioco. La Dea si tiene saldo il terzo posto allontanando le inseguitrici, mentre il Milan resta nono.

Risultati 33ª Giornata Serie A

Sabato 19 aprile

Ore 15:00

Lecce-Como 0-3

Ore 18:00

Monza-Napoli 0-1

Ore 20:45

Roma-Verona 1-0

Domenica 20 aprile

Ore 15:00

Empoli-Venezia 2-2

Ore 18:00

Bologna-Inter 1-0

Ore 20:45

Milan-Atalanta 0-1

Lunedì 21 aprile

Ore 12:30

Torino-Udinese

Ore 15:00

Cagliari-Fiorentina

Ore 18:00

Genoa-Lazio

Ore 20:45

Parma-Juventus

Classifica Serie A

Inter 71* Napoli 71* Atalanta 64* Bologna 60* Juventus 59 Roma 57* Lazio 56 Fiorentina 53 Milan 51* Torino 40 Udinese 40 Genoa 39 Como 39* Verona 32* Cagliari 30 Parma 28 Lecce 26* Empoli 25* Venezia 25* Monza 15*

*Una partita in più

Programma 34ª Giornata Serie A

Venerdì 25 aprile

Ore 20:45

Atalanta-Lecce

Sabato 26 aprile

Ore 15:00

Como-Genoa

Ore 18:00

Inter-Roma

Ore 20:45

Lazio-Parma

Domenica 27 aprile

Ore 12:30

Venezia-Milan

Ore 15:00

Fiorentina-Empoli

Ore 18:00

Juventus-Monza

Ore 20:45

Napoli-Torino

Lunedì 28 aprile

Ore 18:30

Udinese-Bologna

Ore 20:45

Verona-Cagliari

